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ЕГЭ-2025: старт экзаменов намечен на 23 мая

ЕГЭ-2025: старт экзаменов намечен на 23 мая

14:59, 25 апр 2025

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Экзаменационный марафон стартует 23 мая с истории, литературы и химии, а завершится 23 июня. Информация прозвучала на Всероссийском совещании руководителей региональных образовательных ведомств.

Кравцов также озвучил даты важных школьных событий: последние звонки прозвенят 24 мая, а выпускные балы пройдут 28 июня.

Министр подчеркнул необходимость разработки единых учебных программ в школах с чётким распределением часов и синхронизацией материала с требованиями ЕГЭ. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства просвещения РФ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: егэ
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