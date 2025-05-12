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Почти 52 тысячи башкирских девятиклассников сдадут ОГЭ в 2025 году

Почти 52 тысячи башкирских девятиклассников сдадут ОГЭ в 2025 году

22:01, 12 май 2025

В Башкирии 51,8 тысяч выпускников девятых классов готовятся к сдаче ОГЭ, который стартует уже 21 мая. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки республики Светлана Антипина в беседе с ЦУР Башкирии.

Девятиклассникам предстоит пройти испытания по четырем предметам: обязательные русский язык и математика, плюс два по выбору. Как и в прошлом году, самым популярным предметом по выбору остается информатика.

Для одиннадцатиклассников марафон ЕГЭ начнется чуть позже - 23 мая. К государственной аттестации готовятся около 17 тысяч выпускников.

Светлана Антипина подчеркнула, что в 2025 году процедура сдачи экзаменов не изменилась. На экзамен необходимо взять паспорт и черную гелевую ручку. Разрешено иметь при себе небольшой перекус, воду и лекарства. Медикаменты рекомендуется передать в медпункты, которые будут работать в каждом пункте проведения экзаменов.

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ЕГЭ-2025: старт экзаменов намечен на 23 мая

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Автор: Семен Подгорный
Теги: огэ
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