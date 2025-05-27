В школах Башкирии исключат обществознание из расписания для 6-8 классов

11:57, 27 май 2025

В образовательных учреждениях Башкирии прекратят преподавание обществознания ученикам 6-8 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Изучение предмета переносится на 9 класс согласно федеральному решению. Освободившиеся часы направят на углубленное освоение отечественной истории, пояснил министр на итоговом брифинге учебного года в российском правительстве.

Параллельно ведомство занимается созданием государственных учебных пособий. Завершена подготовка единых учебников истории для 5-9 классов и обществознания для 9-11 классов.

Переходный период предусмотрен до осени 2026 года - восьмиклассники продолжат изучать обществознание согласно опубликованному приказу министерства на официальном портале.

Ранее мы писали о том, что свыше 51 тысячи девятиклассников Башкирии сдают ОГЭ с 21 мая. Процедура экзаменов в 2025 году осталась без изменений - нужны паспорт и черная ручка.

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Автор: Семен Подгорный