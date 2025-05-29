Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ после жалобы московских школьников

15:19, 29 май 2025

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки исключила возможность проведения единого государственного экзамена в аудиториях с круглыми столами. Решение принято в мае 2025 года после поступившей жалобы от учеников столицы.

В официальном Telegram-канале Рособрнадзора сообщили: обращение касалось организации рабочих мест участников ЕГЭ по истории в двух московских аудиториях, где школьники сдавали экзамен за круглым столом совместно с другими учащимися. По результатам рассмотрения жалобы ведомство запретило организацию дальнейших экзаменов в помещениях с подобной мебелью.

О ситуации с нестандартными столами ранее рассказала председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. К ней поступило обращение от московской ученицы, которая описала дискомфорт от экзамена не за привычными партами.

Школьница объяснила: посадка нескольких человек за один стол лишила чувства изолированности и конфиденциальности, характерного для ЕГЭ. Некоторые учащиеся переговаривались, что нарушало принцип равных условий и влияло на концентрацию.

Мизулина опубликовала жалобу в своем канале с комментарием об оригинальности ситуации, после чего направила обращение в надзорный орган. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал недопустимость любого "креатива" в расстановке мебели.

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Автор: Семен Подгорный