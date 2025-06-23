В российских школах введут единые учебники к 2026 году
14:12, 23 июн 2025
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости о программе создания общих школьных пособий. Минпросвещения совместно с Академией наук разрабатывает универсальный комплект учебной литературы по всем дисциплинам для внедрения в образовательных учреждениях страны.
Уже с первого сентября 2025-го года в российские школы поступят новые единые учебники по истории для учащихся 5-9 классов. Параллельно специалисты работают над созданием курса обществознания для старшеклассников 9-11 классов.
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Автор: Семен Подгорный
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