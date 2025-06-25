В Башкирии назначили даты выпускных для школьников
22:33, 25 июн 2025
В республике определили график проведения выпускных мероприятий для учащихся образовательных учреждений. Девятиклассники отметят окончание школы 27 июня, а одиннадцатиклассники – 28 июня.
Данную информацию озвучил руководитель образовательного департамента столицы республики Азат Батыршин во время рабочего заседания городской администрации. По его данным, в текущем учебном году завершают обучение порядка 17 тысяч учащихся выпускных классов.
Торжественное шествие выпускников запланировано на 28 июня в зоне отдыха "Демский".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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