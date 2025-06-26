В Башкирии назначили дату первого республиканского фестиваля для студентов-первокурсников

22:00, 26 июн 2025

Руководство Башкортостана определило дату проведения торжественного мероприятия для вчерашних абитуриентов. Республиканское событие под названием «Посвящение в первокурсники» запланировано на 4 сентября 2025 года в Уфе.

Праздничная церемония пройдёт в уфимском Дворце борьбы. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации Башкортостана.

Ответственным за организацию события назначено региональное министерство молодёжной политики. Координационный комитет возглавил исполняющий обязанности руководителя администрации главы региона Азат Бадранов. В оргкомитет также включены министр молодёжной политики Вито Сабиров, глава министерства просвещения Ильдар Мавлетбердин и председатель госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров/Телеграм