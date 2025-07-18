Россия переходит на цифровые студенческие билеты

22:27, 18 июл 2025

В России планируют внедрить электронные студенческие билеты. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук на экспертном совете комитета Госдумы по молодежной политике.

Цифровые документы для подтверждения статуса учащегося появятся в стране в ближайшее время. Решение принято совместно с министерством цифрового развития и Рособрнадзором, передает ТАСС.

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Автор: Семен Подгорный