Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем

23:38, 12 авг 2025

Министерство просвещения утвердило официальный календарь для российских школ на 2025–2026 учебный год. Теперь родители могут заранее планировать семейный отдых, а школы — равномерно распределять нагрузку на учеников.

Учёба начнётся в понедельник, 1 сентября 2025 года, а завершится 26 мая 2026 года. Таким образом, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

Осенние, зимние и весенние каникулы для всех школьников продлятся не менее семи дней каждые. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале.

Единые рекомендации по графику направлены во все регионы.

Автор: Семен Подгорный