Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем
23:38, 12 авг 2025
Министерство просвещения утвердило официальный календарь для российских школ на 2025–2026 учебный год. Теперь родители могут заранее планировать семейный отдых, а школы — равномерно распределять нагрузку на учеников.
Учёба начнётся в понедельник, 1 сентября 2025 года, а завершится 26 мая 2026 года. Таким образом, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.
Осенние, зимние и весенние каникулы для всех школьников продлятся не менее семи дней каждые. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха в феврале.
Единые рекомендации по графику направлены во все регионы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Образование в Башкирии
Школьные каникулы 2024-2025: полное расписание для учащихся Башкирии
Общество в Башкирии
Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии
Образование в Башкирии
Когда школьники в Башкирии уйдут на каникулы в новом учебном году
Образование в Башкирии
Осенние школьные каникулы 2023 года: будут ли они длиннее обычного?