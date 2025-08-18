Все новости Уфы и Башкортостана
Школьные сборы в Башкирии: за что родители не обязаны платить

22:42, 18 авг 2025

Госдума напомнила родителям школьников из Башкирии, какие расходы должна покрывать школа, а не семья. Если в родительском чате снова собирают деньги на ремонт или учебники — вот ваши аргументы, основанные на законе.

На что нельзя собирать деньги

Школа не может требовать от вас деньги на хозяйственные нужды. Покупка новой мебели, ремонт класса, оплата услуг охранника или уборщицы — это прямая обязанность учебного заведения, которую финансирует государство (ст. 9 ФЗ «Об образовании»).

То же самое касается учебного процесса. Школа обязана бесплатно обеспечить каждого ученика:

  • Учебниками и рабочими тетрадями, которые входят в федеральный образовательный стандарт (ст. 35).
  • Спортивным инвентарем для уроков физкультуры, будь то лыжи, мячи или маты (ст. 55).

Просьбы «скинуться» на это — незаконны.

Когда платить законно

Платить нужно только за то, что не входит в обязательную школьную программу и что вы выбрали для ребенка добровольно. Например, за дополнительные занятия по программированию, углубленное изучение иностранного языка или посещение секции, которая работает на базе школы как платная услуга.

Никто не может заставить вас оплачивать такие курсы. Это исключительно ваше решение.

Куда жаловаться, если требуют деньги

Если администрация или учителя настаивают на незаконных сборах, действуйте по порядку:

  1. Обратитесь к директору школы. Спокойно объясните свою позицию, ссылаясь на закон.
  2. Если не помогло — напишите жалобу. Можно обратиться к учредителю школы, в прокуратуру, Рособрнадзор или региональное министерство образования.
  3. Крайняя мера — суд.

Как правило, проблема решается уже на первом этапе. Закон полностью на стороне родителей, и надзорные органы строго следят за его исполнением.

Автор: Семен Подгорный
