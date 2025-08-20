Премию лучшим учителям Уфы предлагают увеличить до 60 тысяч рублей
22:08, 20 авг 2025
Администрация Уфы предложила повысить размер денежной премии для обладателей звания «Почетный педагог города Уфы» до 60 тысяч рублей. Если проект одобрят, больше учителей смогут получить признание за свой труд.
Помимо увеличения выплаты, мэрия хочет почти вдвое расширить число награждаемых — с 16 до 30 человек ежегодно. Звание «Почетный педагог» было учреждено в прошлом году, чтобы отметить преподавателей за особый вклад в обучение и воспитание детей. Тогда его первыми обладателями стали 16 учителей.
Предложение администрации рассмотрят депутаты городского совета на ближайшем заседании.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
