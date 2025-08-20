Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Премию лучшим учителям Уфы предлагают увеличить до 60 тысяч рублей

Премию лучшим учителям Уфы предлагают увеличить до 60 тысяч рублей

22:08, 20 авг 2025

Администрация Уфы предложила повысить размер денежной премии для обладателей звания «Почетный педагог города Уфы» до 60 тысяч рублей. Если проект одобрят, больше учителей смогут получить признание за свой труд.

Помимо увеличения выплаты, мэрия хочет почти вдвое расширить число награждаемых — с 16 до 30 человек ежегодно. Звание «Почетный педагог» было учреждено в прошлом году, чтобы отметить преподавателей за особый вклад в обучение и воспитание детей. Тогда его первыми обладателями стали 16 учителей.

Предложение администрации рассмотрят депутаты городского совета на ближайшем заседании.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства

Читайте также:

С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Уфа выплаты
Читайте также

Маткапитал предложили увеличить до 1,3 млн рублей
Общество в Башкирии
Маткапитал предложили увеличить до 1,3 млн рублей
Башкирские депутаты хотят штрафовать родителей на 20 тысяч за пьяных детей за рулем
Политика в Башкирии
Башкирские депутаты хотят штрафовать родителей на 20 тысяч за пьяных детей за рулем
Кому из россиян начислят самую высокую пенсию
Общество в Башкирии
Кому из россиян начислят самую высокую пенсию
Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля
Общество в Башкирии
Указ подписан: пенсионеры получат разовую выплату по 17 300 рублей уже с 19 февраля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен