Школьники 5–7 классов начнут учиться по новым учебникам истории

С 1 сентября 2025 года ученики 5–7 классов по всей России перейдут на новые государственные учебники истории. В них появились практические разделы и рекомендации, какие музеи посетить для углублённого изучения предмета.

Главное отличие новых изданий — фокус на практическом применении знаний. В книгах появились:

дополнительный раздел с материалами для учителей и учеников;

рубрика с рекомендованными российскими музеями, которые помогут лучше понять исторические события.

Все учебники официально одобрены Министерством просвещения и внесены в федеральный реестр.

Полный переход на новую линейку пособий займёт два года. Следующими обновлённые учебники получат ученики 8–9 классов — это произойдёт с 2026–2027 учебного года.

При этом школы или целые регионы, у которых есть такая возможность, могут не ждать и перейти на всю линейку новых учебников уже сейчас. Об этом сообщил представитель Минпросвещения Владислав Кононов.

