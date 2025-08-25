В 120 школах Башкирии обновили столовые. Питание детей будут проверять строже

21:55, 25 авг 2025

К 1 сентября в 120 школах республики отремонтировали и переоснастили столовые. Это значит, что для полумиллиона учеников, включая 45 тысяч первоклассников, еда станет качественнее и безопаснее.

На модернизацию в прошлом году потратили 128 миллионов рублей. Основную часть средств вложили сами поставщики питания, которые заинтересованы в качестве своей работы. Всего в Башкирии действует более 1200 школ, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Чтобы еда была свежей и соответствовала нормам, власти усилят контроль. В течение учебного года специалисты проведут более 700 проверок в школьных столовых по всей республике. Инспекторы будут следить за условиями хранения продуктов и проверять документы на сырье. Кроме того, в лабораториях изучат не менее 3000 образцов готовых блюд и продуктов.

Премьер-министр республики Андрей Назаров поручил главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию и быстро исправлять любые нарушения. Это поможет сделать систему питания в школах более надежной и прозрачной для родителей.

Автор: Семен Подгорный