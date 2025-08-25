Все новости Уфы и Башкортостана
Студенты могут получить высшее образование в кредит под 3% годовых

22:09, 25 авг 2025

В России действует государственная программа, которая помогает студентам и абитуриентам оплатить учебу в вузе. По ней можно взять кредит со ставкой 3% годовых — остальную часть процентов банку компенсирует государство.

Пока вы учитесь, вам не нужно гасить основной долг. Весь срок обучения и еще девять месяцев после выпуска вы платите только проценты. Например, если взять в кредит 200 000 рублей на год, ежемесячный платеж составит всего 500 рублей. Это сделано для того, чтобы финансовая нагрузка не мешала учебе.

Возвращать основную сумму кредита вы начнете только после того, как получите диплом и найдете работу. На погашение дается до 15 лет. Если у вас получится закрыть долг раньше — никаких штрафов и комиссий за это не будет.

Эта возможность — не эксперимент. Программа работает уже пять лет, и за это время сотни тысяч молодых людей по всей стране смогли получить образование с ее помощью. В 2025 году правительство выделило на поддержку программы более 2,5 миллиарда рублей, чтобы еще больше студентов смогли воспользоваться льготными условиями.

