В школах Башкирии появится новый предмет и единые каникулы
22:23, 25 авг 2025
С нового учебного года школьники в Башкирии начнут изучать историю родного края. Новый предмет появится во всех школах республики. Об этом сообщил министр образования и науки Ильдар Мавлетбердин.
Уроки помогут понять, как развивался регион, чем гордятся его жители и как устроена жизнь в республике сегодня.
Это не единственное изменение. Вместе с новым предметом по всей России вводят единые стандарты для школ. Теперь учебные планы и расписания будут одинаковыми. Главное для семей: количество контрольных работ уменьшится, а даты каникул будут совпадать во всех регионах страны.
Автор: Семен Подгорный
