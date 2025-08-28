Какие патриотические песни будут изучать в школах: Минпросвещения выпустило рекомендации

21:41, 28 авг 2025

Минпросвещения рекомендовало школам новый список патриотических песен для уроков музыки в начальных и средних классах. Документ с перечнем уже направили в регионы.

Список носит рекомендательный характер. Это значит, что каждая школа сама решит, включать ли эти песни в учебную программу. Цель списка, по словам ведомства, — помочь в патриотическом и духовно-нравственном развитии учеников.

Всего в перечне 37 композиций — от советской классики до современных хитов.

Среди классических произведений:

«День Победы»

«Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова и Владимира Харитонова

«Моя Москва» Исаака Дунаевского и Марка Лисянского

«Красно солнышко» Павла Аедоницкого и Игоря Шаферана

«У подножья обелиска» Юрия Киселева и Владимира Чибисова

Из современных песен в список вошли:

Shaman — «Моя Россия»

Олег Газманов — «Офицеры», «Бессмертный полк», «Вперед, Россия»

Сергей Трофимов — «Родина»

Денис Майданов — «Россия»

Список составляла экспертная комиссия, в которую вошли дирижер Валерий Гергиев, певец Ильдар Абдразаков, театральный деятель Евгений Князев, ректор Московской консерватории Александр Рыжинский и другие деятели культуры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В школах Башкирии появится новый предмет и единые каникулы

Автор: Семен Подгорный