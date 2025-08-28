Все новости Уфы и Башкортостана
Какие патриотические песни будут изучать в школах: Минпросвещения выпустило рекомендации

Какие патриотические песни будут изучать в школах: Минпросвещения выпустило рекомендации

21:41, 28 авг 2025

Минпросвещения рекомендовало школам новый список патриотических песен для уроков музыки в начальных и средних классах. Документ с перечнем уже направили в регионы.

Список носит рекомендательный характер. Это значит, что каждая школа сама решит, включать ли эти песни в учебную программу. Цель списка, по словам ведомства, — помочь в патриотическом и духовно-нравственном развитии учеников.

Всего в перечне 37 композиций — от советской классики до современных хитов.

Среди классических произведений:

  • «День Победы»
  • «Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова и Владимира Харитонова
  • «Моя Москва» Исаака Дунаевского и Марка Лисянского
  • «Красно солнышко» Павла Аедоницкого и Игоря Шаферана
  • «У подножья обелиска» Юрия Киселева и Владимира Чибисова
  • Из современных песен в список вошли:
  • Shaman — «Моя Россия»
  • Олег Газманов — «Офицеры», «Бессмертный полк», «Вперед, Россия»
  • Сергей Трофимов — «Родина»
  • Денис Майданов — «Россия»

Список составляла экспертная комиссия, в которую вошли дирижер Валерий Гергиев, певец Ильдар Абдразаков, театральный деятель Евгений Князев, ректор Московской консерватории Александр Рыжинский и другие деятели культуры.

В школах Башкирии появится новый предмет и единые каникулы

Автор: Семен Подгорный
