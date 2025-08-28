Какие патриотические песни будут изучать в школах: Минпросвещения выпустило рекомендации
21:41, 28 авг 2025
Минпросвещения рекомендовало школам новый список патриотических песен для уроков музыки в начальных и средних классах. Документ с перечнем уже направили в регионы.
Список носит рекомендательный характер. Это значит, что каждая школа сама решит, включать ли эти песни в учебную программу. Цель списка, по словам ведомства, — помочь в патриотическом и духовно-нравственном развитии учеников.
Всего в перечне 37 композиций — от советской классики до современных хитов.
Среди классических произведений:
- «День Победы»
- «Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова и Владимира Харитонова
- «Моя Москва» Исаака Дунаевского и Марка Лисянского
- «Красно солнышко» Павла Аедоницкого и Игоря Шаферана
- «У подножья обелиска» Юрия Киселева и Владимира Чибисова
- Из современных песен в список вошли:
- Shaman — «Моя Россия»
- Олег Газманов — «Офицеры», «Бессмертный полк», «Вперед, Россия»
- Сергей Трофимов — «Родина»
- Денис Майданов — «Россия»
Список составляла экспертная комиссия, в которую вошли дирижер Валерий Гергиев, певец Ильдар Абдразаков, театральный деятель Евгений Князев, ректор Московской консерватории Александр Рыжинский и другие деятели культуры.
