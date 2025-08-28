Что подарить учителю на 1 сентября: идеи от педагогов Башкирии
22:00, 28 авг 2025
Вместо традиционных букетов на День знаний учителя Башкирии предпочли бы получить полезные для работы и отдыха подарки. Перед началом учебного года портал Ufanovosti опросил педагогов и составил список того, что им действительно пригодится. Эти идеи помогут родителям и ученикам выбрать нужный и приятный презент, который не будет пылиться на полке.
В работе всегда нужны расходники
Главная потребность многих учителей — простые вещи для работы с классом. Например, учитель начальных классов из Уфы Ксения Мартынова говорит, что постоянно не хватает расходных материалов: цветной офисной бумаги для заданий, ручек, карандашей и флешек для хранения учебных материалов.
Практичные подарки для работы и класса:
- Хорошие ручки, блокноты, наборы для письма или рисования.
- Органайзеры для документов.
- Техника: флешки с интересным дизайном, беспроводные мыши, компактные принтеры или аксессуары для телефона.
- Для уюта в кабинете: настольная лампа, живое растение или ароматизатор для воздуха.
Подарки для отдыха и на память:
- Сертификаты в кафе, на массаж, в спортзал или спа-центр.
- Подписки на развлекательные онлайн-платформы.
- Творческие подарки: фотоальбом с фотографиями класса или персональный календарь.
Важно: помните о законе
Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Это ограничение установлено статьей 575 Гражданского кодекса РФ. Правило действует как для личных подарков от одного ученика, так и для коллективных от всего класса.
