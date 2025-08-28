Все новости Уфы и Башкортостана
Что подарить учителю на 1 сентября: идеи от педагогов Башкирии

22:00, 28 авг 2025

Вместо традиционных букетов на День знаний учителя Башкирии предпочли бы получить полезные для работы и отдыха подарки. Перед началом учебного года портал Ufanovosti опросил педагогов и составил список того, что им действительно пригодится. Эти идеи помогут родителям и ученикам выбрать нужный и приятный презент, который не будет пылиться на полке.

В работе всегда нужны расходники

Главная потребность многих учителей — простые вещи для работы с классом. Например, учитель начальных классов из Уфы Ксения Мартынова говорит, что постоянно не хватает расходных материалов: цветной офисной бумаги для заданий, ручек, карандашей и флешек для хранения учебных материалов.

Практичные подарки для работы и класса:

  • Хорошие ручки, блокноты, наборы для письма или рисования.
  • Органайзеры для документов.
  • Техника: флешки с интересным дизайном, беспроводные мыши, компактные принтеры или аксессуары для телефона.
  • Для уюта в кабинете: настольная лампа, живое растение или ароматизатор для воздуха.

Подарки для отдыха и на память:

  • Сертификаты в кафе, на массаж, в спортзал или спа-центр.
  • Подписки на развлекательные онлайн-платформы.
  • Творческие подарки: фотоальбом с фотографиями класса или персональный календарь.

Важно: помните о законе

Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Это ограничение установлено статьей 575 Гражданского кодекса РФ. Правило действует как для личных подарков от одного ученика, так и для коллективных от всего класса.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
