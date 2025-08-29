В Уфе изменилась стоимость питания для младших школьников

23:42, 29 авг 2025

С нового учебного года в Уфе выросла стоимость завтраков и обедов для учеников 1–4 классов. Теперь завтрак обойдется в 69,57 рубля вместо прежних 64,4, а обед — в 78,02 рубля вместо 72,5. Стоимость полдника осталась прежней — 45 рублей, пишет Горобзор.

Для учеников средних и старших классов (5–11 классы) цены не изменились: завтрак по-прежнему стоит от 60 рублей, обед — от 70 рублей, а полдник — от 45 рублей.

Для школьников 5–11 классов, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины, установлены другие тарифы на питание: завтрак — от 81,36 рубля, обед — от 93,10 рубля.

В школах-интернатах для учеников 5–11 классов стоимость пятиразового горячего питания составляет 330 рублей в день.

Если школы перейдут на дистанционное обучение или продлят каникулы, сэкономленные средства направят на то, чтобы сделать еду для младших классов качественнее и разнообразнее.

