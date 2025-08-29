Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

В Уфе изменилась стоимость питания для младших школьников

В Уфе изменилась стоимость питания для младших школьников

23:42, 29 авг 2025

С нового учебного года в Уфе выросла стоимость завтраков и обедов для учеников 1–4 классов. Теперь завтрак обойдется в 69,57 рубля вместо прежних 64,4, а обед — в 78,02 рубля вместо 72,5. Стоимость полдника осталась прежней — 45 рублей, пишет Горобзор.

Для учеников средних и старших классов (5–11 классы) цены не изменились: завтрак по-прежнему стоит от 60 рублей, обед — от 70 рублей, а полдник — от 45 рублей.

Для школьников 5–11 классов, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины, установлены другие тарифы на питание: завтрак — от 81,36 рубля, обед — от 93,10 рубля.

В школах-интернатах для учеников 5–11 классов стоимость пятиразового горячего питания составляет 330 рублей в день.

Если школы перейдут на дистанционное обучение или продлят каникулы, сэкономленные средства направят на то, чтобы сделать еду для младших классов качественнее и разнообразнее.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В 120 школах Башкирии обновили столовые. Питание детей будут проверять строже

Читайте также:

В 120 школах Башкирии обновили столовые. Питание детей будут проверять строже
Автор: Семен Подгорный
Теги: школьное питание
Читайте также

В Башкирии снова подорожал бензин
Потребитель в Башкирии
В Башкирии снова подорожал бензин
В Башкирии резко подорожали несколько востребованных продуктов питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии резко подорожали несколько востребованных продуктов питания
В Башкирии вновь подскочили цены на бензин
Потребитель в Башкирии
В Башкирии вновь подскочили цены на бензин
В Башкирии определились с датами Последнего звонка и школьных выпускных в 2024 году
Образование в Башкирии
В Башкирии определились с датами Последнего звонка и школьных выпускных в 2024 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен