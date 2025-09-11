Все новости Уфы и Башкортостана
Многодетные семьи в Башкирии смогут вернуть деньги за обучение детей в колледжах

22:01, 11 сен 2025

Многодетные семьи в Башкирии теперь смогут вернуть половину стоимости платного обучения детей в колледжах, которые работают при университетах. Раньше компенсацию давали только за учебу в самостоятельных техникумах и колледжах.

Правительство расширило программу поддержки после обращений родителей. Благодаря этому вернуть деньги можно даже за прошлые учебные годы, начиная с 1 сентября 2023 года. Право на выплату есть у любой многодетной семьи, чей ребенок учится на платной основе в среднем профессиональном учебном заведении республики.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Сделать это необходимо до конца декабря текущего года.

В Башкирии многодетные семьи могут вернуть половину стоимости обучения в колледже

