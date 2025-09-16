В Башкирии вторая смена в школах сохранится как минимум до 2029 года

22:24, 16 сен 2025

Школьники в Башкирии продолжат учиться в две смены как минимум до 2029 года. Такое решение приняли в Министерстве просвещения республики. Это значит, что многим семьям придётся и дальше подстраивать свой график под учёбу детей во второй половине дня.

Для родителей и школьников вторая смена часто неудобна. Ребёнку сложно совмещать уроки со спортивными секциями или кружками, которые обычно проходят утром. В результате на занятия он приходит уже уставшим, что сказывается на качестве обучения.

В министерстве объясняют, что отказаться от такого формата пока невозможно. В городах и районных центрах школьников становится всё больше, а в сёлах — меньше. Городские школы переполнены, и вторая смена остаётся единственным способом вместить всех учеников.

Автор: Семен Подгорный