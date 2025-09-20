Все новости Уфы и Башкортостана
Глава Башкирии анонсировал открытие крупнейшей школы ПФО в Уфе

20:31, 20 сен 2025

В Уфе решится проблема с нехваткой мест в школах для жителей двух быстрорастущих микрорайонов. После новогодних праздников в Кузнецовском Затоне откроется новая школа, готовая принять 2200 учеников. Она также разгрузит учебные заведения, которые сейчас посещают дети из соседнего Нагаево, и сократит для многих время в дороге.

О скором открытии сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По масштабу это не просто очередная школа, а крупнейший образовательный центр во всем Приволжском федеральном округе. Строительные работы на объекте уже полностью завершены.

Особое внимание уделили физическому развитию учеников: в здании оборудовали сразу четыре полноценных спортивных зала. Это позволит проводить уроки физкультуры для нескольких классов одновременно и открыть больше бесплатных секций, чтобы дети могли заниматься спортом рядом с домом.

Учебный процесс стартует с начала третьей четверти. Единственное, что отделяет школу от открытия, — это формальная процедура получения лицензии на образовательную деятельность. Как только документ будет готов, учреждение сможет принять первых учеников.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфимский район Хабиров Радий Фаритович
