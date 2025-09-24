В Башкирии тестируют кешбэк за школьные обеды
21:24, 24 сен 2025
В столице Башкирии запустили пилотную программу, по которой родители могут возвращать 1% от стоимости школьных обедов ребёнка. Пока что она работает в тестовом режиме только в Уфе. Об этом сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.
Чтобы получать кешбэк, родителям нужно зарегистрироваться на сайте proviant-pay.ru, указать данные ученической карты и привязать банковский счёт через Систему быстрых платежей. После этого деньги будут возвращаться на счёт раз в месяц.
Оплачивать обеды школьники будут через приложение «Ешь. Учись. Расти». В личном кабинете на сайте родители смогут отслеживать траты и устанавливать дневные лимиты на расходы. Программа также совместима с транспортной картой «Алга».
По словам Андрея Назарова, эта инициатива — часть большой системы поддержки семей в Башкирии. Всего в республике действует около 40 подобных программ, на которые в этом году выделили 57 млрд рублей.
