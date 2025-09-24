Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

В Башкирии тестируют кешбэк за школьные обеды

В Башкирии тестируют кешбэк за школьные обеды

21:24, 24 сен 2025

В столице Башкирии запустили пилотную программу, по которой родители могут возвращать 1% от стоимости школьных обедов ребёнка. Пока что она работает в тестовом режиме только в Уфе. Об этом сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Чтобы получать кешбэк, родителям нужно зарегистрироваться на сайте proviant-pay.ru, указать данные ученической карты и привязать банковский счёт через Систему быстрых платежей. После этого деньги будут возвращаться на счёт раз в месяц.

Оплачивать обеды школьники будут через приложение «Ешь. Учись. Расти». В личном кабинете на сайте родители смогут отслеживать траты и устанавливать дневные лимиты на расходы. Программа также совместима с транспортной картой «Алга».

По словам Андрея Назарова, эта инициатива — часть большой системы поддержки семей в Башкирии. Всего в республике действует около 40 подобных программ, на которые в этом году выделили 57 млрд рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии вторая смена в школах сохранится как минимум до 2029 года

Читайте также:

В Башкирии вторая смена в школах сохранится как минимум до 2029 года
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд
Общество в Башкирии
В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд
В 120 школах Башкирии обновили столовые. Питание детей будут проверять строже
Образование в Башкирии
В 120 школах Башкирии обновили столовые. Питание детей будут проверять строже
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Общество в Башкирии
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Успейте до конца января: обладателей карты «Мир» ждет приятный сюрприз
Общество в Башкирии
Успейте до конца января: обладателей карты «Мир» ждет приятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен