Учителя в Башкирии могут выйти на пенсию раньше. Условия и сроки

Педагоги в Башкирии могут оформить досрочную пенсию, если их стаж работы в образовательных учреждениях достиг 25 лет. Кроме стажа, для выхода на пенсию в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов. По данным Социального фонда, этой возможностью в республике уже воспользовались 45 392 педагога.

Что входит в стаж и кто имеет право

Чтобы получить право на досрочную пенсию, необходимо работать в должности и учреждении из специального перечня, утверждённого правительством. С прошлого года этот список расширили: теперь в него входят также тьюторы, инструкторы по физкультуре и советники директора по воспитательной работе.

В 25-летний стаж засчитывают не только рабочее время, но и периоды оплачиваемого отпуска, больничного и курсов повышения квалификации. Главное условие — в это время работодатель должен был перечислять за сотрудника страховые взносы.

Когда начнутся выплаты

Из-за переходного периода пенсионной реформы выплаты назначают с отсрочкой. Срок зависит от того, когда был выработан необходимый стаж. Например, если учитель набрал 25 лет опыта в 2025 году, пенсию ему начнут выплачивать через пять лет — с 2030 года. Тем, кто выработал стаж к октябрю 2022 года, выплаты назначат с октября 2026-го.

