Школьников Башкирии научат безопасности в интернете

14:04, 23 окт 2025

С этого учебного года во всех школах республики начнутся ежемесячные уроки цифровой безопасности. Детей научат, как вести себя в соцсетях, распознавать мошенников и защищаться от онлайн-угроз.

Занятия по «цифровой гигиене» будет вести специалист, который в интересной и доступной форме расскажет о правилах поведения в сети. Поручение ввести такие уроки дал глава Башкирии Радий Хабиров, чтобы защитить детей от манипуляций в интернете. Решение было принято после весеннего образовательного форума «Взлетай!».

Кроме уроков по безопасности, в школах запустят медийные проекты «Движения Первых», такие как «Медиа Притяжение» и «Атайсал Первых». Школьники смогут снимать короткометражные фильмы и музыкальные клипы, развивая творческие навыки.

Автор: Семен Подгорный
