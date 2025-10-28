ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев

22:23, 28 окт 2025

С 2027 года для поступления на гуманитарные специальности абитуриентам придётся в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по истории. Заменить его обществознанием, как сейчас, будет нельзя. Об этом объявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Изменения будут вводить постепенно. В 2026 году у выпускников ещё останется выбор: для зачисления на гуманитарные факультеты можно будет предъявить результаты ЕГЭ по истории или по обществознанию. Полный переход на новые правила состоится через год. Перечень специальностей, для которых история станет обязательной, подготовит Минобрнауки.

Сейчас обществознание — самый популярный экзамен по выбору, по итогам 2025 года его сдавало больше всего выпускников. История находится на шестом месте. По прогнозу Рособрнадзора, после того как экзамен станет обязательным, он выйдет на третье место по массовости после русского языка и математики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ после жалобы московских школьников

Автор: Семен Подгорный