В Башкирии на 5,4% повысят плату за детский сад

22:30, 31 окт 2025

С 1 января 2026 года плата за государственные и муниципальные детские сады в Башкирии вырастет на 114,68 рубля в месяц. Новый размер платы составит 2238,46 рубля. Сейчас родители платят 2123,78 рубля.

Изменение коснётся всех семей, чьи дети посещают государственные и муниципальные детсады на территории республики. Повышение утверждено приказом Министерства просвещения Башкортостана.

