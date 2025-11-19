В Уфе студентам-сиротам увеличили стипендии

21:44, 19 ноя 2025

Власти Уфы утвердили новые суммы выплат для студентов, оставшихся без попечения родителей. В этом году их получат девять человек.

Сколько теперь платят

Руководитель управления по опеке Ильнара Сатаева сообщила о новых размерах ежемесячных стипендий:

2000 ₽ — для учащихся профтехучилищ.

2500 ₽ — для студентов колледжей и техникумов (ссузов).

3000 ₽ — для студентов вузов.

Программа городских стипендий работает с 2014 года. За это время выплаты получили 54 студента.

Всего в учебных заведениях Уфы учится около 1500 сирот и детей без попечения родителей. На особом контроле соцслужб находятся 29 несовершеннолетних, у которых нет опекунов. Треть из них приехала из районов Башкирии.

Чтобы молодым людям было проще адаптироваться к самостоятельной жизни, в городе запустили сайт «Путеводитель выпускника». Там можно:

Узнать о своих правах и льготах.

Получить консультацию специалистов.

Для общения и поддержки также созданы специальные чаты в мессенджерах для участников программы постинтернатного сопровождения.

Автор: Семен Подгорный