В Уфе студентам-сиротам увеличили стипендии
21:44, 19 ноя 2025
Власти Уфы утвердили новые суммы выплат для студентов, оставшихся без попечения родителей. В этом году их получат девять человек.
Сколько теперь платят
Руководитель управления по опеке Ильнара Сатаева сообщила о новых размерах ежемесячных стипендий:
- 2000 ₽ — для учащихся профтехучилищ.
- 2500 ₽ — для студентов колледжей и техникумов (ссузов).
- 3000 ₽ — для студентов вузов.
Программа городских стипендий работает с 2014 года. За это время выплаты получили 54 студента.
Всего в учебных заведениях Уфы учится около 1500 сирот и детей без попечения родителей. На особом контроле соцслужб находятся 29 несовершеннолетних, у которых нет опекунов. Треть из них приехала из районов Башкирии.
Чтобы молодым людям было проще адаптироваться к самостоятельной жизни, в городе запустили сайт «Путеводитель выпускника». Там можно:
- Узнать о своих правах и льготах.
- Получить консультацию специалистов.
Для общения и поддержки также созданы специальные чаты в мессенджерах для участников программы постинтернатного сопровождения.
