Учителям полилингвальных школ Башкирии начали выплачивать надбавку
21:54, 16 дек 2025
С 2024 года работники полилингвальных школ республики начали получать надбавку в 20% к окладу. Распоряжение об этом подписал Глава Башкирии, сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.
Также правительство расширило программу премий для преподавателей. Вот что изменилось с 2023 года:
- Количество премий для лучших учителей башкирского и русского языков увеличили с 50 до 100.
- В список награждаемых включили учителей родных языков и педагогов полилингвальных школ (по 20 человек в каждой категории).
Размер премии составляет 50 тысяч рублей. За последние три года её получили 55 преподавателей полилингвальных учебных заведений.
Чтобы повышать квалификацию, педагоги и директора таких школ ежегодно ездят на стажировки и обмен опытом в другие регионы России.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
