Учителям полилингвальных школ Башкирии начали выплачивать надбавку

21:54, 16 дек 2025

С 2024 года работники полилингвальных школ республики начали получать надбавку в 20% к окладу. Распоряжение об этом подписал Глава Башкирии, сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

Также правительство расширило программу премий для преподавателей. Вот что изменилось с 2023 года:

Количество премий для лучших учителей башкирского и русского языков увеличили с 50 до 100.

В список награждаемых включили учителей родных языков и педагогов полилингвальных школ (по 20 человек в каждой категории).

Размер премии составляет 50 тысяч рублей. За последние три года её получили 55 преподавателей полилингвальных учебных заведений.

Чтобы повышать квалификацию, педагоги и директора таких школ ежегодно ездят на стажировки и обмен опытом в другие регионы России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash