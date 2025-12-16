Все новости Уфы и Башкортостана
Учителям полилингвальных школ Башкирии начали выплачивать надбавку

21:54, 16 дек 2025

С 2024 года работники полилингвальных школ республики начали получать надбавку в 20% к окладу. Распоряжение об этом подписал Глава Башкирии, сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

Также правительство расширило программу премий для преподавателей. Вот что изменилось с 2023 года:

  • Количество премий для лучших учителей башкирского и русского языков увеличили с 50 до 100.
  • В список награждаемых включили учителей родных языков и педагогов полилингвальных школ (по 20 человек в каждой категории).

Размер премии составляет 50 тысяч рублей. За последние три года её получили 55 преподавателей полилингвальных учебных заведений.

Чтобы повышать квалификацию, педагоги и директора таких школ ежегодно ездят на стажировки и обмен опытом в другие регионы России.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
