В 2026 году изменились правила целевого приема и перераспределения квот в вузах

22:22, 14 янв 2026

С начала 2026 года в России заработали новые правила приема в высшие учебные заведения. Нововведения затронули порядок подачи документов, условия поступления для выпускников средних специальных учебных заведений и систему целевого набора, сообщает РИА Новости со ссылкой на профильное ведомство.

Главное изменение связано с подачей документов. Теперь абитуриенты могут направить заявления только тремя способами: через платформу «Госуслуги», при личном визите в приемную комиссию или по почте. Университеты больше не смогут принимать документы через собственные электронные системы.

Существенно изменится система целевого приема. Теперь целевые квоты будут устанавливаться с максимальной детализацией: для каждого заказчика отдельно укажут организацию, форму обучения, образовательную программу и точное количество мест. Такая детализация будет применяться на всех ступенях высшего образования.

Нововведения коснулись и распределения незаполненных мест. Свободные места целевой и особой квоты при наборе на программы бакалавриата и специалитета передадут в отдельную квоту. При зачислении в магистратуру незанятые целевые места сразу пойдут в общий бюджетный набор на основном этапе.

Выпускникам колледжей тоже придется учесть новшества. С этого года они смогут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ только на направления, которые соответствуют профилю их профессионального образования. Решение о соответствии профиля подготовки учебные заведения будут принимать самостоятельно.

