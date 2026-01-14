Школы Уфы могут перевести на дистанционный режим из-за роста ОРВИ

22:34, 14 янв 2026

Власти Уфы бьют тревогу: после новогодних праздников в столице Башкортостана может начаться новый виток эпидемии респираторных заболеваний. Об этой угрозе заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Шакирова на оперативном совещании в городской администрации.

За последнюю неделю в Уфе выявлено более шести тысяч случаев ОРВИ. Параллельно зафиксировано свыше 600 заражений коронавирусной инфекцией. Ситуация осложняется тем, что среди заболевших почти половина — 42 процента — это дети. Медики отмечают активное распространение гриппа, причём лидирует агрессивный штамм A(H3N2).

Хотя во время каникул отмечалось затишье, специалисты прогнозируют скорый рост числа заболевших. Анализируя предыдущие эпидемические сезоны, эксперты ожидают ухудшения ситуации в ближайшие недели. В связи с этим не исключается массовый перевод учащихся на удалённый формат занятий.

По действующим нормам, дистанционное обучение вводится при заболеваемости выше 20 процентов учеников в классе или школе. Окончательное решение остаётся за директорами образовательных учреждений. Чиновники подчёркивают: чем оперативнее будет принято решение о переходе на удалёнку при высокой заболеваемости, тем эффективнее удастся сдержать распространение инфекции в учебных заведениях.

Автор: Семен Подгорный