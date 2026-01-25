Все новости Уфы и Башкортостана
Минпросвещения Башкирии напомнило нормы отмены занятий в морозы

21:18, 25 янв 2026

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин озвучил температурные пороги, при которых дети в республике могут пропускать школьные занятия. Информация поступила от ведомства.

Для младших школьников установлены следующие нормативы: в сельских населенных пунктах можно не идти на уроки при морозе от −23°C, в городских условиях — от −25°C. Пятиклассники и девятиклассники вправе остаться дома при −25°C в селах и при −27°C в городах. Старшеклассникам разрешается пропускать занятия при температуре −30°C в районах и −32°C в городской среде.

Министр подчеркнул, что окончательное решение о посещении школы в морозную погоду принимают родители самостоятельно. При этом необходимо предварительно предупредить классного руководителя об отсутствии ребенка. Образовательные учреждения функционируют независимо от погодных условий, а вопрос об отмене очного формата обучения каждая школа решает автономно.

Чиновник напомнил педагогам о необходимости следить за микроклиматом в учебных помещениях. Санитарные правила требуют поддерживать температуру в классных комнатах на уровне не ниже +18 градусов.

Автор: Семен Подгорный
