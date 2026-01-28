Мизулина направит в Генпрокуратуру жалобы школьников Башкирии на холод в классах

20:39, 28 янв 2026

В Башкирии ученики нескольких школ обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с жалобами на невыносимый холод в учебных помещениях.

Подростки из уфимского лицея № 5 сообщили, что многократно пытались добиться от руководства школы решения проблемы, однако безрезультатно. Один из учеников рассказал, что при температуре на улице −25 градусов в их кабинете термометр показывал всего 12 градусов. Половина класса попросту не явилась на занятия.

Директор учебного заведения, узнав о массовых пропусках, устроила разнос классным руководителям. Школьник уточнил, что в каждом помещении установлены две батареи, которые практически не греют. Классный руководитель запретил ученикам покидать занятия, ссылаясь на недовольство директора. К третьему уроку дети перестали чувствовать конечности, несмотря на двое носков и подштанники.

Аналогичное обращение поступило от ученика из села Бриштамак Белорецкого района. По его словам, до полудня отопление отсутствует в большинстве кабинетов и коридорах. При уличной температуре −24 градуса батареи фактически не работают.

Массовые простудные заболевания привели к увеличению числа пропусков занятий. Екатерина Мизулина заявила, что направит все жалобы в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку.

Автор: Семен Подгорный