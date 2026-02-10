Школы Башкирии будут оценивать по новому критерию

21:16, 10 фев 2026

В Башкирии школы начнут оценивать не только по успеваемости учеников, но и по тому, как они справляются с профилактикой правонарушений и противодействием буллингу. Об этом 10 февраля заявил Глава республики Радий Хабиров на встрече с руководителями крупных школ в Доме республики в Уфе.

Безопасность — в приоритете

Хабиров обозначил два ключевых направления работы. Первое — укрепление физической защиты школьных территорий. На охрану периметров образовательных учреждений власти направят дополнительное финансирование. Кроме того, достигнута договорённость с Росгвардией об усилении контрольных мероприятий. Второе направление — модернизация технического оборудования для обеспечения безопасности в школах.

По словам руководителя региона, существующая система защиты учебных заведений нуждается в серьёзном обновлении. Хабиров подчеркнул, что жизнь и здоровье детей — главная ценность, а способность предвидеть угрозы является общей ответственностью.

Новый подход к работе с подростками

Отдельно Глава Башкирии остановился на необходимости пересмотра подходов к работе с трудными подростками. Теперь школы будут получать оценку за деятельность по предупреждению правонарушений и недопущению опасных для учеников явлений, включая травлю в школьном коллективе. По мнению Хабирова, в каждом учебном заведении есть ребята, нуждающиеся в особом внимании, а в условиях информационного давления детская психика подвергается серьёзному негативному воздействию.

Руководитель республики назвал происходящее началом масштабной системной работы и пообещал в ближайшее время подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

Доплаты и перезагрузка психологической службы

Министерству просвещения Башкирии поручено проработать вопрос введения региональных доплат заместителям директоров, отвечающим за воспитательную работу. Помимо этого, планируется организовать дополнительное обучение для этих специалистов и провести перезагрузку школьной психологической службы.

Подводя итоги совещания в разговоре с журналистами, Хабиров отметил, что властям предстоит принять все необходимые решения — от усиления охраны до проведения контрольных мероприятий. Однако без активного участия директоров и педагогических коллективов задачу комплексной безопасности решить невозможно. Школьные психологи, заместители по воспитательной работе и педагоги должны совместными усилиями сформировать безопасную среду для каждого ребёнка в республике.

