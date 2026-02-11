Все новости Уфы и Башкортостана
Школы Башкирии перейдут на новые стандарты образования в 2027 году

22:26, 11 фев 2026

В России обновят федеральные образовательные стандарты для старшеклассников. Совет по ФГОС при Минпросвещения одобрил новый стандарт среднего общего образования, который заработает с 1 сентября 2027 года. Изменения коснутся всех российских школ, включая учебные заведения Башкирии.

Главное нововведение — старшеклассникам разрешат учить все предметы на базовом уровне. Сейчас два предмета обязательно нужно изучать углубленно, но скоро эту норму отменят.

В школах сохранят шесть профилей обучения, но внутри них появятся специализированные классы. Технологические профили разделят на инженерные и IT-направления. В гуманитарных классах откроют группы с усиленным изучением иностранных языков и педагогики.

Программы по естественным наукам — математике, физике, химии и биологии — переориентируют на практическое применение и современные технологии. Для этого определили минимальный набор оборудования, который должен быть в каждом кабинете. Это гарантирует, что в любой школе ученики смогут проводить лабораторные работы и практические занятия.

Еще одно требование — обеспечить каждого школьника словарем русского языка в бумажном или электронном виде. Такое правило вводится впервые.

Автор: Семен Подгорный
