Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах

Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах

21:35, 13 фев 2026

В Башкирии ужесточают правила безопасности в учебных заведениях. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о комплексных мерах защиты школ, колледжей и вузов региона. Документ появился на официальном портале правовой информации 13 февраля.

По новому документу власти региона должны разработать план усиления антитеррористической защиты образовательных учреждений. Учебные заведения обязаны ужесточить пропускной режим и усилить охрану территорий. При этом машины полиции, пожарных и скорой помощи должны беспрепятственно заезжать на территорию школ и вузов в случае необходимости.

Преподавателей и учеников будут регулярно инструктировать о действиях при чрезвычайных ситуациях, терактах или обнаружении подозрительных предметов на территории.

Регион планирует увеличить финансирование охраны для учебных заведений первой и второй категорий опасности. В школах и вузах появятся новые должности — заместители директоров по профилактике деструктивного поведения учащихся. Для них предусмотрят дополнительные стимулирующие выплаты.

Министерство просвещения Башкирии должно усилить работу психологических служб во всех подведомственных образовательных организациях республики.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
