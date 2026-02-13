Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах

21:35, 13 фев 2026

В Башкирии ужесточают правила безопасности в учебных заведениях. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о комплексных мерах защиты школ, колледжей и вузов региона. Документ появился на официальном портале правовой информации 13 февраля.

По новому документу власти региона должны разработать план усиления антитеррористической защиты образовательных учреждений. Учебные заведения обязаны ужесточить пропускной режим и усилить охрану территорий. При этом машины полиции, пожарных и скорой помощи должны беспрепятственно заезжать на территорию школ и вузов в случае необходимости.

Преподавателей и учеников будут регулярно инструктировать о действиях при чрезвычайных ситуациях, терактах или обнаружении подозрительных предметов на территории.

Регион планирует увеличить финансирование охраны для учебных заведений первой и второй категорий опасности. В школах и вузах появятся новые должности — заместители директоров по профилактике деструктивного поведения учащихся. Для них предусмотрят дополнительные стимулирующие выплаты.

Министерство просвещения Башкирии должно усилить работу психологических служб во всех подведомственных образовательных организациях республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Школы Башкирии будут оценивать по новому критерию

Автор: Семен Подгорный