Обществознание исключат из программы восьмых классов в России

21:57, 22 фев 2026

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал РИА Новости о грядущих изменениях в школьной программе. С начала 2026/2027 учебного года курс обществознания уберут из расписания восьмых классов.

Таким образом, дисциплина останется только для учеников 9–11-х классов. Единые учебники по обновлённой программе уже подготовлены.

Напомним, аналогичное сокращение коснулось семиклассников годом ранее. С сентября 2025-го обществознание перестали преподавать в седьмом классе. Сейчас предмет входит в программу 8–11-х классов.

Автор: Семен Подгорный
