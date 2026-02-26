Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

В Госдуме обсудили проблему чрезмерной загруженности российских школьников

В Госдуме обсудили проблему чрезмерной загруженности российских школьников

21:39, 26 фев 2026

Российские школьники тонут в уроках, домашке и контрольных — и правительство наконец признало это проблемой. Во время ежегодного отчёта перед Госдумой премьер-министр Михаил Мишустин ответил на тревожный сигнал от депутатов: современный ученик вынужден проводить за учебниками до 10 часов в сутки. Фактически у ребёнка не остаётся времени ни на отдых, ни на детство.

Что беспокоит родителей и педагогов

Один из парламентариев обратил внимание на то, что нынешний объём домашних заданий и дополнительных занятий буквально съедает всё свободное время школьников. Обеспокоенность разделяют и родители, и сами учителя. Мишустин подтвердил — кабмин понимает остроту ситуации и уже запустил целый комплекс мер. Главная задача: сохранить качество образования, но перестать калечить здоровье детей.

Что уже меняется

Конкретные шаги уже работают. С текущего учебного года проверочные работы не могут занимать более 10% от общего учебного времени. Это должно убрать так называемый «контрольный стресс» и дать школьникам больше часов на нормальное освоение программы, а не бесконечное тестирование.

Минпросвещения направило в регионы чёткие рекомендации с предельными нормами времени на домашние задания — чтобы дети не сидели над тетрадками до ночи. Параллельно ведётся важная работа по синхронизации школьной программы с содержанием ОГЭ и ЕГЭ. Задания итоговой аттестации приводят в соответствие с тем, что реально проходят на уроках. Это должно снизить зависимость от репетиторов и дополнительных курсов.

Что дальше

«Тема учебной нагрузки всегда была дискуссионной, но наша задача — создать условия, при которых образование будет эффективным и не пойдёт во вред здоровью детей», — подчеркнул глава кабинета министров. Правительство заявило о готовности продолжить диалог с депутатами и отслеживать, как принятые меры работают на практике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также

Мишустин рассказал о новых выплатах семьям
Россия/мир
Мишустин рассказал о новых выплатах семьям
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Общество в Башкирии
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Школьников на больничном освободили от домашней работы
Образование в Башкирии
Школьников на больничном освободили от домашней работы
В школах России хотят ввести уроки для родителей школьников
Образование в Башкирии
В школах России хотят ввести уроки для родителей школьников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен