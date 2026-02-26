В Госдуме обсудили проблему чрезмерной загруженности российских школьников

21:39, 26 фев 2026

Российские школьники тонут в уроках, домашке и контрольных — и правительство наконец признало это проблемой. Во время ежегодного отчёта перед Госдумой премьер-министр Михаил Мишустин ответил на тревожный сигнал от депутатов: современный ученик вынужден проводить за учебниками до 10 часов в сутки. Фактически у ребёнка не остаётся времени ни на отдых, ни на детство.

Что беспокоит родителей и педагогов

Один из парламентариев обратил внимание на то, что нынешний объём домашних заданий и дополнительных занятий буквально съедает всё свободное время школьников. Обеспокоенность разделяют и родители, и сами учителя. Мишустин подтвердил — кабмин понимает остроту ситуации и уже запустил целый комплекс мер. Главная задача: сохранить качество образования, но перестать калечить здоровье детей.

Что уже меняется

Конкретные шаги уже работают. С текущего учебного года проверочные работы не могут занимать более 10% от общего учебного времени. Это должно убрать так называемый «контрольный стресс» и дать школьникам больше часов на нормальное освоение программы, а не бесконечное тестирование.

Минпросвещения направило в регионы чёткие рекомендации с предельными нормами времени на домашние задания — чтобы дети не сидели над тетрадками до ночи. Параллельно ведётся важная работа по синхронизации школьной программы с содержанием ОГЭ и ЕГЭ. Задания итоговой аттестации приводят в соответствие с тем, что реально проходят на уроках. Это должно снизить зависимость от репетиторов и дополнительных курсов.

Что дальше

«Тема учебной нагрузки всегда была дискуссионной, но наша задача — создать условия, при которых образование будет эффективным и не пойдёт во вред здоровью детей», — подчеркнул глава кабинета министров. Правительство заявило о готовности продолжить диалог с депутатами и отслеживать, как принятые меры работают на практике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash