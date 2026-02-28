Школьники в Башкирии смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ на олимпиаде в Уфе

21:50, 28 фев 2026

В Башкирии учащиеся старших классов могут получить весомое преимущество при поступлении в вузы. Администрация Уфы объявила о проведении предпрофессиональной олимпиады на кубок главы города, победа в которой принесёт дополнительные баллы к единому госэкзамену.

Приём заявок открыт до 20 марта 2026 года. Соревнования пройдут на площадках двух крупнейших университетов столицы республики — УГНТУ и УУНиТа. Участвовать могут школьники восьмых — одиннадцатых классов из учебных заведений всего Приволжского федерального округа.

Олимпиада охватывает шесть направлений: инженерно-конструкторское, информационно-технологическое, пожарно-техническое, химико-технологическое, цифровые технологии и робототехника, а также информационная безопасность. Победители получат дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ, призёры — семь. Каждому участнику выдадут электронный сертификат. В прошлом году в состязаниях приняли участие свыше трёх тысяч учеников, из них 184 — из соседних регионов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Госдуме обсудили проблему чрезмерной загруженности российских школьников

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash