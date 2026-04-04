Минпросвещения опровергло слухи о переходе на 10-летнее обучение в школах

21:45, 04 апр 2026

Министерство просвещения России не рассматривает возможность сокращения школьного образования с 11 до 10 лет. Об этом сообщило ведомство в ответ на появившиеся в СМИ обсуждения данной темы.

Глава министерства Сергей Кравцов призвал с осторожностью относиться к подобным инициативам. По его словам, любые предложения об изменении устоявшейся образовательной системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем рассматривать вопрос о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкую дискуссию в профессиональном сообществе.

В министерстве подчеркнули, что действующая система образования позволяет эффективно осваивать учебные программы детям разных возрастов. Приоритетом для ведомства остаётся качество обучения, а не продолжительность учёбы. В рамках работы по повышению этого качества уже введены единые учебники, установлены нормативы на выполнение домашних заданий и ограничено число контрольных работ в школах.

Автор: Семен Подгорный