Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Минпросвещения опровергло слухи о переходе на 10-летнее обучение в школах

21:45, 04 апр 2026

Министерство просвещения России не рассматривает возможность сокращения школьного образования с 11 до 10 лет. Об этом сообщило ведомство в ответ на появившиеся в СМИ обсуждения данной темы.

Глава министерства Сергей Кравцов призвал с осторожностью относиться к подобным инициативам. По его словам, любые предложения об изменении устоявшейся образовательной системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем рассматривать вопрос о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкую дискуссию в профессиональном сообществе.

В министерстве подчеркнули, что действующая система образования позволяет эффективно осваивать учебные программы детям разных возрастов. Приоритетом для ведомства остаётся качество обучения, а не продолжительность учёбы. В рамках работы по повышению этого качества уже введены единые учебники, установлены нормативы на выполнение домашних заданий и ограничено число контрольных работ в школах.

Автор: Семен Подгорный
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен