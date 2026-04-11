Хабиров объявил о внедрении ИИ в школах Башкирии и поддержке педагогов

21:34, 11 апр 2026

Руководитель Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании VIII образовательного форума «Взлетай!» представил комплекс изменений, которые ждут систему образования республики. Об этом сообщается по итогам форума.

Центральной темой выступления стала цифровизация. Хабиров анонсировал подготовку доклада о начале системной работы по интеграции технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. По его словам, республика уже готовит собственные наработки в этом направлении.

Глава региона также остановился на развитии школьной инфраструктуры. В текущем году в Башкирии уже введены в эксплуатацию четыре новые школы, до конца года планируется открыть ещё пять. Параллельно капитальный ремонт проводится в школах, детских садах и колледжах.

Республика демонстрирует результаты в олимпиадном движении: Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по числу победителей Всероссийской олимпиады по химии в «Сириусе» и в пятёрку лучших по общему числу победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Для поддержки одарённых учеников в Уфе возводятся Республиканский математический лицей-интернат и Межвузовский студенческий кампус.

Отдельный блок выступления был посвящён педагогам. С 2025 года лучшие директора сельских школ получают гранты в размере 690 тысяч рублей, а тысяча учителей ежегодно пользуется возможностью льготного санаторно-курортного лечения. В течение месяца также будет сформирована дорожная карта по повышению престижа учительской профессии — от обновления системы наград до создания комфортных пространств для педагогов.

Кроме того, Хабиров предложил привлекать ветеранов специальной военной операции к работе со школьниками, в том числе в сфере патриотического воспитания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: сайт главы Башкирии