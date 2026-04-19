Минпросвещения опровергло слухи о введении «пятой четверти»

22:13, 19 апр 2026

Министерство просвещения Российской Федерации опровергло распространившиеся в средствах массовой информации сведения о планах по введению так называемой «пятой четверти» и продлению учебного года. Об этом сообщило само ведомство.

Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что подобная инициатива лишена смысла, поскольку каникулы являются необходимым временем для отдыха и восстановления здоровья детей. По его словам, летом школьники не будут находиться в классах — их ожидают лагеря дневного пребывания, спортивные занятия, мастер-классы, походы и экскурсии.

В лагерях уже действует единая программа воспитательной работы. Министерство объявило 2025 год Годом детского отдыха. В прошлом году отдых и оздоровление прошли более 6 миллионов детей по всей стране. Их приняли свыше 40 тысяч лагерей, из которых 32 тысячи были организованы непосредственно на базе школ.

Автор: Семен Подгорный