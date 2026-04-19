Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »
logtype

Минпросвещения опровергло слухи о введении «пятой четверти»

Минпросвещения опровергло слухи о введении «пятой четверти»

22:13, 19 апр 2026

Министерство просвещения Российской Федерации опровергло распространившиеся в средствах массовой информации сведения о планах по введению так называемой «пятой четверти» и продлению учебного года. Об этом сообщило само ведомство.

Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что подобная инициатива лишена смысла, поскольку каникулы являются необходимым временем для отдыха и восстановления здоровья детей. По его словам, летом школьники не будут находиться в классах — их ожидают лагеря дневного пребывания, спортивные занятия, мастер-классы, походы и экскурсии.

В лагерях уже действует единая программа воспитательной работы. Министерство объявило 2025 год Годом детского отдыха. В прошлом году отдых и оздоровление прошли более 6 миллионов детей по всей стране. Их приняли свыше 40 тысяч лагерей, из которых 32 тысячи были организованы непосредственно на базе школ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Минпросвещения опровергло слухи о переходе на 10-летнее обучение в школах

Автор: Семен Подгорный
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен