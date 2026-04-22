Школы Башкирии перешли на новый режим охраны: вооружённые сотрудники и антитеррористические учения

Школы Башкирии перешли на новый режим охраны: вооружённые сотрудники и антитеррористические учения

22:12, 22 апр 2026

С 1 марта 2026 года школы Башкирии с высокой категорией опасности перешли на двухрежимную охрану — днём вооружённые охранники с резиновыми палками и наручниками, ночью камеры вместо людей.

Поводом стал указ главы республики Радия Хабирова, подписанный после нескольких инцидентов в школах весной. Документ ввёл новые требования к частным охранным предприятиям и установил категории опасности для учебных заведений.

Охранники в школах первой и второй категорий теперь имеют право применять спецсредства — резиновые дубинки, наручники и гражданское оружие. Предпочтение при найме отдают сотрудникам пятого и шестого разряда. На всё это предусмотрено дополнительное финансирование.

На заседании рабочей группы Госсобрания чиновник от министерства просвещения республики Ришат Канипов рассказал о проверках и учениях — и не смог ответить на вопрос, соблюдают ли сами школы хотя бы половину из этих требований. Ответственность, по его словам, лежит на директорах.

27 марта по всей республике прошли учения по отработке действий при вооружённом нападении. В них участвовали не только школы, но и детские сады с летними лагерями. Незадолго до этого провели всероссийские учения с участием беспилотников.

Детский сад с антидроновыми учениями — это, безусловно, новый уровень школьной безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах

Автор: Семен Подгорный
Фото: глава Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
