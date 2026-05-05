Башкирия отказалась от собственной цифровой платформы для школ — и объяснила почему

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соглашение о переводе региональных школ на «Московскую электронную школу». Документ подписали 5 мая в Москве.

Большинство школ перейдут на платформу уже к 1 сентября. Остальные подключатся до конца года.

По словам Хабирова, учителя получат меньше бумажной работы и доступ к практикам коллег. Родители смогут следить за успеваемостью детей и записывать их на кружки без походов по кабинетам. Ученикам обещают уроки и библиотеку материалов в рамках федеральных стандартов.

Примечательна логика решения. Башкирия могла разработать собственную платформу — но Хабиров признал, что это заняло бы годы и потребовало миллиарды рублей. Московский продукт уже прошёл обкатку в других регионах, и республика предпочла не изобретать велосипед.

Автор: Семен Подгорный