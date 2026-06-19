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В Уфе повысили оплату за детский сад

В Уфе повысили оплату за детский сад

23:31, 19 июн 2026

Уфимские власти повысили оплату за детский сад. С 1 июля 2026 года родители будут платить 192 рубля в день — за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных садиках.

Документ 18 июня подписал и.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

По данным премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, повышение в этом году — последнее. 192 рубля — это максимальная планка, выше которой региональное правительство поднимать тариф не разрешает.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа
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