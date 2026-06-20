С 1 сентября в школах России введут программу изучения арабского

22:46, 20 июн 2026

Минпросвещения запускает с 1 сентября программу изучения арабского языка в российских школах. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал на встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом эмиратов в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

Готовились к этому три года. Кравцов напомнил: всё это время в стране уже проводят олимпиаду по арабскому языку — а теперь дело дошло и до программы обучения.

Параллельно министерство перевело на арабский русские народные сказки, книгу о России и тексты отечественных писателей. Переводы уже передали в ОАЭ.

По данным пресс-службы минпросвещения, страны давно обмениваются не только книгами, но и школьниками: эмиратские дети ежегодно ездят в Россию, российские — в ОАЭ. А заодно местные специалисты готовят учеников из эмиратов к олимпиадам по физике.

Получается культурный обмен с прицелом на будущее: пока одни разбирают арабскую вязь, другие штурмуют законы Ньютона.

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Автор: Семен Подгорный