В Башкирии предложили открыть научный центр мирового уровня

В республике уже в скором времени может появиться крупнейший научный центр мирового уровня. Идею о его создании на встрече с Главой Башкортостана высказал известный ученый Российской академии наук Тагир Аушев.
Академик отметил, что согласно стратегии, принятой по Указу Владимира Путина, в стране планируют построить 15 подобных комплексов. Учитывая потенциал республики, один из них должен быть в Уфе, резюмировал Аушев. Рустэм Хамитов положительно отозвался о такой инициативе, сказав, что власти региона готовы и софинансировать проект. Руководитель республики добавил, что сегодня в сфере ощущается нехватка кадров, но главное – научное сообщество предлагает все меньше проектов, и это нужно исправлять.
Рустэм Хамитов: «Мы понимаем, что национальный проект «Наука» важен для страны и Башкортостана. Откровенно скажу: нас не всё удовлетворяет в части развития науки, научных исследований республики. Хотя у нас есть ресурсы, возможности. Но почему-то в последние несколько десятилетий наша наука сбавила обороты. Здесь есть над чем работать, есть что обсуждать и поправлять».Автор: Равиль Ватолин
Источник: https://bash.news/
Академик отметил, что согласно стратегии, принятой по Указу Владимира Путина, в стране планируют построить 15 подобных комплексов. Учитывая потенциал республики, один из них должен быть в Уфе, резюмировал Аушев. Рустэм Хамитов положительно отозвался о такой инициативе, сказав, что власти региона готовы и софинансировать проект. Руководитель республики добавил, что сегодня в сфере ощущается нехватка кадров, но главное – научное сообщество предлагает все меньше проектов, и это нужно исправлять.
Рустэм Хамитов: «Мы понимаем, что национальный проект «Наука» важен для страны и Башкортостана. Откровенно скажу: нас не всё удовлетворяет в части развития науки, научных исследований республики. Хотя у нас есть ресурсы, возможности. Но почему-то в последние несколько десятилетий наша наука сбавила обороты. Здесь есть над чем работать, есть что обсуждать и поправлять».Автор: Равиль Ватолин
Источник: https://bash.news/
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