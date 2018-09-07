«Яндекс» запустил сервис для подготовки к экзаменам

В трех городах Башкирии Яндекс.Лицей будет обучать детишек программированию

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате начался первый набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми