«Яндекс» запустил сервис для подготовки к экзаменам

Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» запустил новый сервис «Яндекс.Репетитор». С его помощью школьники смогут готовиться к государственным экзаменам. В настоящее время на сайте представлены тесты по четырём предметам — физика, русский язык, математика профильного и базового уровней. Новый проект интернет-портала заменил старый — «Яндекс.ЕГЭ». Теперь на экране выводятся все задания, а таймер отсчитывает время. Также сервис будет регулярно пополняться новыми тренировочными вариантами.
Тесты для «Яндекс.Репетитора» разрабатывают составители заданий ЕГЭ и ОГЭ, опытные преподаватели и эксперты. Вскоре выпускники смогут готовиться к экзаменам и по другим предметам. Например, по литературе, информатике и ИКТ, химии, биологии, географии и дргуим дисциплинам.
Источник: https://bash.news/
Тесты для «Яндекс.Репетитора» разрабатывают составители заданий ЕГЭ и ОГЭ, опытные преподаватели и эксперты. Вскоре выпускники смогут готовиться к экзаменам и по другим предметам. Например, по литературе, информатике и ИКТ, химии, биологии, географии и дргуим дисциплинам.
Источник: https://bash.news/
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