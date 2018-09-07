Уфа готовится принять участие в Параде российского студенчества

Парад студенчества проводится с целью сплотить студенчество, а также дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи.
В программе Парада студенчества грандиозное праздничное шествие по улицам Советская и З.Валиди от Советской площади до парка «Ватан», принятие Клятвы российского студента, наставления и напутствия ректоров вузов, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, общественных и политических деятелей в адрес первокурсников, праздничный концерт. Для первокурсников Парад – это самое яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.
Внимание! Конкурс! Образовательная организация, участники российского студенчества в г. Уфе которой обеспечат саму активную регистрацию в АИС «Молодежь России», получат ценные призы от Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Источник: https://sterlegrad.ru/
В программе Парада студенчества грандиозное праздничное шествие по улицам Советская и З.Валиди от Советской площади до парка «Ватан», принятие Клятвы российского студента, наставления и напутствия ректоров вузов, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, общественных и политических деятелей в адрес первокурсников, праздничный концерт. Для первокурсников Парад – это самое яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.
Внимание! Конкурс! Образовательная организация, участники российского студенчества в г. Уфе которой обеспечат саму активную регистрацию в АИС «Молодежь России», получат ценные призы от Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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