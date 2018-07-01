Студенты Благовещенска обсудили вопросы безопасности при ЧС

В Минздраве Башкирии прокомментировали запрет сотрудникам скорой помощи про ...

Ранее в СМИ появилась информация о том, что согласно новому приказу республиканского Министерства здравоохранения сотрудникам запрещается приносить с собой на работу личные вещи, в том числе еду, чайники, ноутбуки.