Студенты Благовещенска обсудили вопросы безопасности при ЧС

В сентябре в актовом зале Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа прошел открытый урок по ОБЖ с привлечением студентов 1 и 2 курсов.
На информационном мероприятии они обсудили тему по мерам обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях. В ходе урока участники рассмотрели вопросы «Правила безопасного поведения при террористических актах», «Правила поведения при ЧС природного и техногенного характера», «Правила безопасного поведения при пожаре». В конце урока были продемонстрированы учебные фильмы, после чего были подведены итоги.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
На информационном мероприятии они обсудили тему по мерам обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях. В ходе урока участники рассмотрели вопросы «Правила безопасного поведения при террористических актах», «Правила поведения при ЧС природного и техногенного характера», «Правила безопасного поведения при пожаре». В конце урока были продемонстрированы учебные фильмы, после чего были подведены итоги.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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