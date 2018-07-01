Авторизация


    • Забыли пароль?

    Студенты Благовещенска обсудили вопросы безопасности при ЧС

    slavin Сегодня, 12:4060
    Студенты Благовещенска обсудили вопросы безопасности при ЧС
    В сентябре в актовом зале Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа прошел открытый урок по ОБЖ с привлечением студентов 1 и 2 курсов.

    На информационном мероприятии они обсудили тему по мерам обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях. В ходе урока участники рассмотрели вопросы «Правила безопасного поведения при террористических актах», «Правила поведения при ЧС природного и техногенного характера», «Правила безопасного поведения при пожаре». В конце урока были продемонстрированы учебные фильмы, после чего были подведены итоги.
    Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Благовещенский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Система Orphus