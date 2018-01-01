В Стерлитамаке открылась лаборатория для изучения микробиологии, биотехнологии и биохимии

В Башкирии может появиться атлас востребованных профессий

Такую возможность обсудили сегодня в уфимском Конгресс-холле на форуме «PROFуспех». Свыше тысячи школьников и студентов могли ознакомиться с предприятиями региона, условиями трудоустройства и карьерного роста, а также записаться на стажировку.