В Стерлитамаке открылась лаборатория для изучения микробиологии, биотехнологии и биохимии

В Стерлитамакском филиале БашГУ открылась первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория, в которой можно проводить широкие исследования в области микробиологии, биотехнологии, биохимии и других смежных дисциплин.
Лаборатория создана с нуля в рекордно короткие сроки – три месяца. В помещении проведен современный ремонт, закуплено новейшее оборудование на сумму более 1 миллиона рублей: стерильный ламинарный бокс, термостат, автоклав, сухожаровой шкаф, аналитические весы, а также необходимые для работы специалистов лабораторная посуда и реактивы.
– Открытие лаборатории очень значимо для нас, – рассказывает заведующая кафедрой биологии естественнонаучного факультета д.б.н. Зиля Курамшина. – Во-первых, мы сможем подготовить первоклассных специалистов, владеющих современными методами. Направление «Биотехнологии и биомедицина» – одно из самых востребованных на факультете. В этом году нашими студентами стали почти 80 человек. Новая современная лаборатория – это дверь в мир науки, возможность проведения фундаментальных и прикладных научных работ. Условия, созданные на естественнонаучном факультете, позволяют готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Так, производственную практику студенты проходят в городских государственных и частных клиниках (например, в медцентре НОРИС), промышленных предприятиях РБ, есть истории успешного трудоустройства сразу после получения диплома.
Во-вторых, лаборатория предназначена для проведения полноценных исследований для нужд промышленности. Так, в 2018 году успешно проделала работа для уфимского производителя биопрепаратов ООО «НВП «БашИнком». Сейчас специалисты кафедры биологии готовятся провести исследование для ООО «Газпром нефтехим Салават» по оптимизации метода очистки сточных вод с помощью бактерий.
Лаборатория ценна и профориентационной направленностью. Для школьников Стерлитамака в СФ БашГУ открыты специальные курсы. Ученики 6-7 классов изучают здесь курс «Юный биотехнолог»: знакомятся с миром живых организмов, учатся микроскопировать клетки бактерий, растений и животных, овладеют первыми навыками работы в биотехнологичекой лаборатории.
Учащиеся 8-11 классов на углубленном курсе «Биотехнология и биомедицина» осваивают методы биохимии (выделение и анализ белков, аминокислот, ферментов, ДНК и других биохимических соединений), узнают о функционировании организма человека в норме и патологии, методах диагностики, коррекции и лечения болезней, учатся решать олимпиадные задания повышенного уровня сложности, получат необходимую подготовку для поступления в вуз по выбранной специальности.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Лаборатория создана с нуля в рекордно короткие сроки – три месяца. В помещении проведен современный ремонт, закуплено новейшее оборудование на сумму более 1 миллиона рублей: стерильный ламинарный бокс, термостат, автоклав, сухожаровой шкаф, аналитические весы, а также необходимые для работы специалистов лабораторная посуда и реактивы.
– Открытие лаборатории очень значимо для нас, – рассказывает заведующая кафедрой биологии естественнонаучного факультета д.б.н. Зиля Курамшина. – Во-первых, мы сможем подготовить первоклассных специалистов, владеющих современными методами. Направление «Биотехнологии и биомедицина» – одно из самых востребованных на факультете. В этом году нашими студентами стали почти 80 человек. Новая современная лаборатория – это дверь в мир науки, возможность проведения фундаментальных и прикладных научных работ. Условия, созданные на естественнонаучном факультете, позволяют готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Так, производственную практику студенты проходят в городских государственных и частных клиниках (например, в медцентре НОРИС), промышленных предприятиях РБ, есть истории успешного трудоустройства сразу после получения диплома.
Во-вторых, лаборатория предназначена для проведения полноценных исследований для нужд промышленности. Так, в 2018 году успешно проделала работа для уфимского производителя биопрепаратов ООО «НВП «БашИнком». Сейчас специалисты кафедры биологии готовятся провести исследование для ООО «Газпром нефтехим Салават» по оптимизации метода очистки сточных вод с помощью бактерий.
Лаборатория ценна и профориентационной направленностью. Для школьников Стерлитамака в СФ БашГУ открыты специальные курсы. Ученики 6-7 классов изучают здесь курс «Юный биотехнолог»: знакомятся с миром живых организмов, учатся микроскопировать клетки бактерий, растений и животных, овладеют первыми навыками работы в биотехнологичекой лаборатории.
Учащиеся 8-11 классов на углубленном курсе «Биотехнология и биомедицина» осваивают методы биохимии (выделение и анализ белков, аминокислот, ферментов, ДНК и других биохимических соединений), узнают о функционировании организма человека в норме и патологии, методах диагностики, коррекции и лечения болезней, учатся решать олимпиадные задания повышенного уровня сложности, получат необходимую подготовку для поступления в вуз по выбранной специальности.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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